Monossido di carbonio | 600 morti all’anno in Italia un silenzioso dramma da evitare

Questa notte a Lucca, un’intossicazione da monossido di carbonio ha provocato quattro morti e una persona in fin di vita. Tre altri sono stati ricoverati, tutti vittime di un gas invisibile e inodore che si è infiltrato in un appartamento. La polizia e i vigili del fuoco sono ancora sul posto per chiarire cosa abbia causato la fuga di monossido. La tragedia riaccende l’attenzione su un problema sottovalutato, che ogni anno uccide in silenzio circa 600 persone in Italia.

**Un silenzioso dramma da 600 morti all’anno in Italia: il monossido di carbonio, il killer invisibile** Quattro persone morte, una in fin di vita, tre altri colpiti da intossicazione: così ieri sera, a Lucca, una fuga di monossido di carbonio ha causato un incidente terribile nel cuore della notte. La storia, purtroppo, non è isolata. Nel paese, e in tutta Italia, ogni anno si contano tra i 350 e i 600 decessi provocati da questo gas incolore, senza odore, che colpisce senza far rumore. La sua pericolosità deriva proprio dal fatto che non si nota finché non è ormai impossibile rimediare. Secondo le stime della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima, l’ente ufficiale responsabile di riferimento), l’80% degli episodi di intossicazione si verifica all’interno delle abitazioni, dove si diffonde facilmente e con estrema rapidità.🔗 Leggi su Ameve.eu

La tragedia in provincia di Lucca si è consumata ieri sera a causa di una fuga di monossido di carbonio.

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, a Guarene, in provincia di Cuneo, un padre e un figlio sono deceduti a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio nella loro abitazione di Castelrotto.

