padre e figlio morti per intossicazione da monossido di carbonio nel cuneese

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, a Guarene, in provincia di Cuneo, un padre e un figlio sono deceduti a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio nella loro abitazione di Castelrotto. L’incidente ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e i vicini, che stanno indagando sulle cause. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli e prevenzioni per i rischi legati al monossido di carbonio.

Nella notte tra l’11 e il 12 gennaio a Guarene, nell’Albese, in provincia di Cuneo, un padre e un figlio sono stati trovati senza vita nella loro abitazione della frazione Castelrotto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato nella mattinata del 12 gennaio, quando un familiare, non riuscendo a ottenere risposta dopo essere arrivato davanti alla casa, ha contattato i soccorsi: vigili del fuoco e carabinieri, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto i corpi di Paolo Foglino, ristoratore di 57 anni, e del figlio Francesco, di 17. Foglino era conosciuto ad Alba perché titolare, insieme ai soci Paolo Salomone e Diego Paschina, dell’ Osteria dei sognatori, uno dei locali più noti e frequentati del centro storico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

