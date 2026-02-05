Famiglia sterminata dal monossido di carbonio | 4 morti e una persona salvata in extremis

Una famiglia di cinque persone ha perso la vita a Rughi, nel comune di Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia si è consumata nella serata di oggi, quando il monossido di carbonio ha avvelenato l’appartamento. Quattro membri sono stati trovati senza vita, mentre un’altra persona è riuscita a salvarsi in extremis, ma ora si trova in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa fuga di gas, che ha lasciato sgomenta tutta la comunità.

Porcari (Lucca), 4 febbraio 2026 – Tragedia nella provincia di Lucca, a Rughi nel comune di Porcari, dove 4 persone sono morte nella serata di oggi, 4 febbraio. Secondo le prime informazioni la causa dei decessi sarebbe il monossido di carbonio. CARUGATE - ARCHIVIO - INTOSSICAZIONE MONOSSIDO - VIGILI DEL FUOCO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Sembra si tratti di un’intera famiglia, con una quinta persona che è stata portata, viva, in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa, sarebbe in condizioni critiche ma, al momento, non in pericolo di vita. Anche 3 carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: 4 morti e una persona salvata in extremis Approfondimenti su Porcari Lucca Intossicazione da monossido di carbonio nella notte a Lauro: famiglia salvata in extremis Una notte drammatica a Lauro, in provincia di Avellino, dove una famiglia è stata salvata in extremis da un’intossicazione da monossido di carbonio. Famiglia sterminata dal monossido di carbonio, indagati tre tecnici: "La caldaia ha i tubi invertiti" La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Porcari Lucca Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: 4 morti e una persona salvata in extremisPorcari (Lucca), 4 febbraio 2026 – Tragedia nella provincia di Lucca, a Rughi nel comune di Porcari, dove 4 persone sono morte nella serata di oggi, 4 febbraio. Secondo le prime informazioni la causa ... lanazione.it Monossido dal braciere acceso: una famiglia resta intossicata. In ospedale neonato di cinque mesiCasalpusterlengo, i soccorsi giovedì sera in via Don Minzoni. Ricoverati anche mamma, papà e il primogenito di sette anni. ilgiorno.it Tra archivi, ex campi di concentramento e scoperte inaspettate, la discendente di una famiglia ebrea sterminata durante la Seconda guerra mondiale e un giornalista vanno alla ricerca dei tasselli mancanti per completare una storia familiare e preservare la m facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.