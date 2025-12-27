Biblioteca ‘La Magna Capitana’ firmata l’aggiudicazione dei lavori | entro gennaio la consegna alla ditta

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La riapertura della biblioteca ‘La Magna Capitana’ è una priorità per Foggia e per tutta la provincia. Da settimane mi sto interfacciando con il direttore generale di ASSET Sannicandro, che mi ha comunicato che si sono concluse le procedure per la selezione dell’impresa che effettuerà gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

biblioteca 8216la magna capitana8217 firmata l8217aggiudicazione dei lavori entro gennaio la consegna alla ditta

© Foggiatoday.it - Biblioteca ‘La Magna Capitana’, firmata l’aggiudicazione dei lavori: entro gennaio la consegna alla ditta

Leggi anche: Casa e ospedale di comunità a Maniago: consegna dei lavori entro la primavera 2026

Leggi anche: De Sabato 'blinda' Decaro: "La Magna Capitana aperta nei primi 100 giorni di governo regionale"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.