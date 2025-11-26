Mo | Israele consegna resti 15 palestinesi a Croce Rossa dopo restituzione corpo ostaggio

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) - I media palestinesi riferiscono che le Idf hanno consegnato i resti di 15 palestinesi alla Croce Rossa attraverso il valico di frontiera di Kissufim, nella Striscia di Gaza centrale, in seguito alla restituzione dei resti dell'ostaggio Dror Or da Gaza avvenuta ieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Israele consegna resti 15 palestinesi a Croce Rossa dopo restituzione corpo ostaggio

