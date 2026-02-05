Mix di gioventù e talento | l' Italia del salto con gli sci alle Olimpiadi

L’Italia del salto con gli sci si presenta alle Olimpiadi con sette atleti in gara, tra uomini e donne. Sono giovani e pieni di talento, pronti a tentare di portare a casa una medaglia che potrebbe entrare nella storia dello sport italiano. La competizione è aperta e l’aria è carica di attesa, mentre gli atleti si preparano a scendere in campo con la voglia di fare bene.

7 atleti in totale tra categoria maschile e femminile per provare a conquistare una medaglia che sarebbe storica.

