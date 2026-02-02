La gara di salto con gli sci alle Olimpiadi di Milano-Cortina si presenta difficile per gli italiani. La specialità premia la lunghezza e lo stile dei salti, e il nostro team fatica a metterli in pratica al meglio. Le chance di medaglia sono poche, e gli atleti italiani cercano di dare il massimo in questa competizione, anche se le aspettative sono basse.

Si gareggia dal trampolino di Predazzo, in Val di Fiemme, riammodernato per l'occasione. Realisticamente sono nulle le prospettive da podio per l'Italia, che non ha mai conquistato una medaglia olimpica. Onorare al meglio la partecipazione è il minimo che si possa sperare per gli azzurri. Le stelle sono il nipponico Ryoyu Kobayashi (re dei 4 Trampolini) e lo sloveno Domen Prevc. Donne: la giapponese Nozomi Maruyama e la slovena Nika Prevc. I primi sei campioni olimpici nell'albo d'oro sono tutti norvegesi: per dire di una tradizione grandissima dei "Norge", che ora dominano nella prova a squadre mista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salto con gli sci, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Salto Con Gli Sci

Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026 rappresenta una delle discipline più affascinanti delle prossime Olimpiadi invernali.

Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale delle regole e del programma dello sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Salto Con Gli Sci

Argomenti discussi: L'Italia del salto con gli sci a Milano Cortina 2026: i convocati e le convocate per i Giochi Olimpici Invernali; Colpi di scena a Oberstdorf: la Slovenia abdica dopo l’incidente con gli sci di Domen Prevc, è trionfo Giappone nel Team Event; Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?; Giappone in trionfo nella prova a squadre dei Mondiali di volo. Domen Prevc protagonista in negativo di un episodio assurdo.

Val di Fiemme, salto con gli sci e combinata nordica al Predazzo Ski Jumping StadiumAl Predazzo Ski Jumping Stadium, in Val di Fiemme, si potrà assistere alle gare di salto con gli sci e combinata nordica. Inaugurato nel 1989, fu costruito per ospitare i Mondiali di ... ilmessaggero.it

Calendario salto con gli sci Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingRyoyu Kobayashi, Marius Lindvik, Ursa Bogataj, Austria, Slovenia. Qui erano andate le cinque medaglie d'oro del salto con gli sci a Pechino 2022. Alle ... oasport.it

MILANO CORTINA | Primo caso di doping: è l'azzurra del biathlon Rebecca Passler che è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, durante un controllo out of competition. L'azzurra - apprende l'ANSA - sarà sospesa. #ANSA - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com