Misericordia e territorio | Una presenza preziosa

La Misericordia è radicata nella Toscana, un’istituzione presente da sempre sul territorio. Le associazioni si muovono ogni giorno per stare vicino alle persone che hanno bisogno, offrendo soccorso e supporto. Sono un punto di riferimento per chi vive momenti difficili, portando aiuto concreto e presenza costante. Questo legame con la comunità resta forte e quotidiano.

"Toscana vuol dire anche Misericordia, realtà radica nella nostra storia e nei territori: vicinanza alle persone, alla sofferenza, al bisogno". Il presidente della Regione Eugenio Giani ha mantenuto la promessa ed ha incontrato il consiglio della Misericordia di San Miniato e una rappresentanza dei volontari. Presenti anche il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il presidente del consiglio comunale Matteo Betti e l'assessore alle politiche sociali Matteo Squicciarini. Al centro della serata il video realizzato la scorsa estate, un sequenza di immagini che ricostruiscono la storia della confraternita della città della Rocca, una delle più antiche della Toscana.

