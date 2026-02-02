ileana argentin e la sua presenza preziosa non solo in politica il ricordo di girelli

Nei giorni scorsi si è spenta Ileana Argentin, una figura nota non solo nel mondo della politica. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto che si fa sentire tra amici e colleghi, molti dei quali ricordano la sua presenza attenta e il suo modo di essere. La notizia ha suscitato cordoglio e commozione, anche perché Argentin era molto più di una politica: era una persona che ha lasciato un segno nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Ileana Argentin è venuta a mancare. In questi casi spesso si dice che la dipartita della persona lascia un vuoto. Beh, nel caso di Ileana, semmai, direi che resta un pieno: Ileana ci lascia tutti i contenuti e i traguardi di tante battaglie di attività sociale e politica a sostegno delle persone con disabilità. Il suo impegno politico-istituzionale è a tutti noto. Meno noto, forse, è il suo ruolo di docente universitario. Ileana, infatti, insegnava "Diritto delle disabilità" nell'Università Niccolò Cusano di Roma. Quando assunse l'incarico di insegnamento fu bello ritrovarci nella mia Università: naturalmente ci conoscevamo da tempo in ragione non solo dei miei interessi scientifici, ma anche per via del comune impegno sociale sul fronte delle disabilità, che aveva fatto sì che ci incontrassimo in diverse occasioni.

È morta Ileana Argentin, figura nota per il suo impegno in politica a favore dei diritti dei disabili.

È scomparsa Ileana Argentin, ex deputata del Pd e figura nota nel panorama politico di Roma.

