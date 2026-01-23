Terni giovane espulso e provvedimenti in sequenza | Continueremo a garantire una presenza costante ed incisiva sul territorio

A Terni, la polizia di stato ha concluso un'operazione ad alto impatto, disposta dal Questore Michele Abenante. In seguito all'espulsione di un giovane, sono stati adottati ulteriori provvedimenti per garantire la sicurezza nel territorio. L’impegno delle forze dell’ordine continuerà a essere costante e incisivo, con l’obiettivo di tutelare la comunità e mantenere l’ordine pubblico.

Nuova operazione ad 'Alto impatto' portata a termine dalla polizia di stato, su disposizione del Questore Michele Abenante. Un ventiquattrenne originario del Marocco con precedenti penali e di polizia per rapina, furto e ricettazione - irregolare sul territorio nazionale - è stato rintracciato e accompagnato in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Inoltre è stato eseguito un arresto nei confronti di una giovane donna, destinataria di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica. L'attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio ha portato all'applicazione di ulteriori misure.

