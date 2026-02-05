minorenni si affrontano a coltellate due denunciati

Due minorenni si sono affrontati a coltellate durante una lite scoppiata in strada. Entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. La polizia ha già ascoltato i testimoni e sequestrato i coltelli usati nell’aggressione. Gli agenti stanno cercando di chiarire i motivi che hanno portato a questa rissa violenta.

L’aggressione, con coltelli, sarebbe avvenuta al culmine di una lite, con entrambi i minorenni coinvolti che sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Anche il quindicenne rimasto ferito in modo più grave. La polizia ha ricostruito così quello che era successo lo scorso 26 settembre in piazzale Crosione, rendendo note ieri le conclusioni delle prime fasi d’indagine, ora al vaglio della Procura minorile di Milano. Un esito ancora parziale, suscettibile di eventuali sviluppi "per l’accertamento definitivo delle responsabilità". L’allarme era scattato con la telefonata al 112 per la richiesta di soccorsi: il quindicenne era tornato a casa con gravi ferite da taglio al torace e a un braccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

