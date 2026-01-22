Irrompono due volte in un bar a Capodanno e portano via i soldi dalla cassa | denunciati due minorenni

Il primo gennaio 2026, due minorenni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Lecce per aver compiuto due furti presso il bar Solaris di Mesagne. Durante le festività di Capodanno, i giovani sono entrati due volte nel locale, portando via denaro dalla cassa. L’episodio ha portato all’identificazione e alla denuncia degli autori, contribuendo al contesto di sicurezza della zona.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.