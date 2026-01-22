Irrompono due volte in un bar a Capodanno e portano via i soldi dalla cassa | denunciati due minorenni
Il primo gennaio 2026, due minorenni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Lecce per aver compiuto due furti presso il bar Solaris di Mesagne. Durante le festività di Capodanno, i giovani sono entrati due volte nel locale, portando via denaro dalla cassa. L’episodio ha portato all’identificazione e alla denuncia degli autori, contribuendo al contesto di sicurezza della zona.
MESAGNE - Due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei Minori di Lecce come presunti autori di due furti avvenuti nella giornata del primo gennaio 2026 ai danni del bar Solaris di Mesagne, nella zona dell'ex centrale elettrica. Entrambi sono accusati.🔗 Leggi su Brindisireport.it
