Minorenne palpeggiata in spiaggia sbaglia ad indicare l' autore delle molestie che viene assolto

Una minorenne ha accusato un ragazzo di averla molestata in spiaggia. La ragazza, però, ha sbagliato a indicare il nome dell’autore, che si è rivelato estraneo alla vicenda. Il giovane ha dovuto affrontare un processo, ma alla fine è stato assolto.

Un clamoroso errore di persona quello commesso da una ragazzina 15enne che, molestata in spiaggia, ha indicato come autore del palpeggiamento un ragazzo completamente estraneo alla vicenda il quale ha dovuto affrontare un calvario giudiziario. La vicenda era iniziata lo scorso luglio quando la.

