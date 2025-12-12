Atti sessuali con una minorenne ma il 52enne viene assolto | C' era consenso

Il tribunale di Venezia ha assolto un uomo di 52 anni, accusato di atti sessuali con una minorenne, sostenendo che vi fosse stato il consenso. La decisione ha suscitato molte discussioni e riflessioni sulla validità delle prove e sulla percezione del consenso in casi di minori.

Una sentenza molto discussa quella del tribunale di Venezia, che ha deciso di assolvere un uomo di 52 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una minorenne, perché ci sarebbe stato il consenso. Per i giudici, infatti, la ragazzina non avrebbe subito alcun tipo di pressione. Chiaramente il caso sta già facendo molto discutere. Stando alla ricostruzione fornita in merito alla vicenda, la relazione fra i due era iniziata nel 2020. Si erano conosciuti sui social e per diverso tempo avevano continuato a parlare, scambiandosi messaggi e like sulle foto. Poi si erano incontrati di persona a casa della ragazza, all'epoca 15enne, quando i genitori di lei non erano presenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atti sessuali con una minorenne, ma il 52enne viene assolto: "C'era consenso"

