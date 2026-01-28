Roma | turista minorenne palpeggiata in metropolitana arrestato 28enne

Un episodio grave si è verificato nella metropolitana di Roma. Un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver palpeggiato e tentato di baciare una turista minorenne. La ragazza si trovava in viaggio con altri turisti, quando l’uomo si è avvicinato e ha compiuto il gesto inaspettato. La giovane ha subito denunciato l’accaduto, e gli agenti sono intervenuti rapidamente, portando all’arresto del sospettato.

Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato nella metropolitana di Roma, dove un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di aver palpeggiato e tentato di baciare una turista minorenne. La giovane, in visita nella Capitale con la sua famiglia, stava viaggiando lungo la linea A della Metro in direzione Vaticano quando ha deciso di chiedere aiuto. In lacrime, si è presentata presso la biglietteria, indicando senza parole l'uomo che si trovava a pochi passi da lei. Intervento della Polizia e Assistenza alla Vittima. In quei momenti di panico, l'addetta allo sportello ha prontamente allertato il 112, permettendo di avvertire immediatamente il personale addetto alla vigilanza per fermare il presunto aggressore.

