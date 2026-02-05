minnesota timberwolves ingaggiano ayo dosunmu

I Minnesota Timberwolves hanno ufficialmente ingaggiato Ayo Dosunmu, cercando di rinforzare il reparto guardie. La mossa mira a portare più dinamismo e maggiore controllo del ritmo in campo, offrendo nuove soluzioni in attacco e difesa. Dosunmu si aggiunge così alla rosa, pronto a contribuire in una stagione che si preannuncia impegnativa.

Una mossa mirata a potenziare il reparto guardie consente ai Minnesota Timberwolves di aggiungere dinamismo e controllo del ritmo fuori dall’area, rafforzando la qualità offensiva e la rapidità di esecuzione nel backcourt. L’operazione mette quindi al centro del roster una guardia capace di creare tiri, gestire la palla e contribuire sia in fase offensiva sia in contenimento difensivo. i timberwolves hanno perfezionato l’ingaggio di ayo dosunmu dai chicago bulls, scambiando con la franchigia dell’Illinois due giovani guardie e una serie di scelte al secondo turno. nel pacchetto in uscita compaiono rob dillingham e leonard miller, accanto a quattro selezioni al secondo giro, per consentire l’arrivo di dosunmu e julian phillips. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

