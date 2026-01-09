NBA Bulls-Heat rinviata per condensa sul parquet Poker dei Timberwolves

La partita tra Bulls e Heat è stata rinviata a causa di condensa sul parquet, un evento raro nel campionato NBA. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei giocatori e la qualità del gioco. Nel frattempo, i Timberwolves hanno ottenuto una vittoria, confermando il loro buon momento. Questi episodi evidenziano come condizioni atmosferiche e circostanze impreviste possano influenzare il normale svolgimento delle partite.

Chicago (Stati Uniti), 9 gennaio 2026 – Non capita frequentemente di vedere una partita NBA rinviata per troppa condensa che rende il campo di gioco non praticabile. È quanto successo questa notte a Chicago, dove la partita tra i Bulls padroni di casa e i Miami Heat di Simone Fontecchio è stata rinviata (a giovedì prossimo) per l’inagibilità del parquet United Center. L’impianto della metropoli dell’Illinois ha infatti evidentemente risentito delle forti piogge (abbinate a un clima insolitamente caldo), che si sono abbattute su Chicago e hanno fatto seguito all’incontro di hockey su ghiaccio dei Chicago Bayhawks, rendendo impraticabile il parquet di gioco a causa di una diffusa condensa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

