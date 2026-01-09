NBA Bulls-Heat rinviata per condensa sul parquet Poker dei Timberwolves

La partita tra Bulls e Heat è stata rinviata a causa di condensa sul parquet, un evento raro nel campionato NBA. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei giocatori e la qualità del gioco. Nel frattempo, i Timberwolves hanno ottenuto una vittoria, confermando il loro buon momento. Questi episodi evidenziano come condizioni atmosferiche e circostanze impreviste possano influenzare il normale svolgimento delle partite.

Chicago (Stati Uniti), 9 gennaio 2026 – Non capita frequentemente di vedere una partita NBA rinviata per troppa condensa che rende il campo di gioco non praticabile. È quanto successo questa notte a Chicago, dove la partita tra i Bulls padroni di casa e i Miami Heat di Simone Fontecchio è stata rinviata (a giovedì prossimo) per l’inagibilità del parquet United Center. L’impianto della metropoli dell’Illinois ha infatti evidentemente risentito delle forti piogge (abbinate a un clima insolitamente caldo), che si sono abbattute su Chicago e hanno fatto seguito all’incontro di hockey su ghiaccio dei Chicago Bayhawks, rendendo impraticabile il parquet di gioco a causa di una diffusa condensa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, Bulls-Heat rinviata per condensa sul parquet. Poker dei Timberwolves Leggi anche: NBA, i risultati della notte (3 novembre): Fontecchio ko con gli Heat contro i Lakers, vittorie per Cavaliers e Knicks. Bene anche Bulls e Suns Leggi anche: La Miwa cala il poker sul parquet di L’Aquila: prova di grande carattere dei Boars Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Heat-Bulls rinviata a Chicago: condensa sul parquet, campo “non praticabile”; NBA 2025-2026, recap 8 gennaio: rinviata la sfida Chicago-Miami. Il motivo; Le 3 curiosità della notte che vi siete persi: Edwards oltre quota 10.000 punti, la condensa ferma Bulls-Heat. Flagg predestinato, come Doncic e Kidd; Notte di vittorie e traguardi per Carlisle ed Edwards. Bulls-Heat rinviata. Ghiaccio sul parquet: allo United Center rinviata partita fra Bulls e Heat - La partita dell’8 gennaio tra i Miami Heat e i Chicago Bulls è stata rinviata in uno degli episodi più bizzarri mai visti in NBA. pianetabasket.com

NBA, Bulls-Heat rinviata per condensa sul parquet. Poker dei Timberwolves - Chicago (Stati Uniti), 9 gennaio 2026 – Non capita frequentemente di vedere una partita NBA rinviata per troppa condensa che rende il campo di gioco non praticabile. sport.quotidiano.net

NBA, il parquet dello United Center non è agibile: rimandata la sfida tra Bulls e Heat - Nella notte Bulls e Heat dovevano incontrarsi per quello che sarebbe dovuto essere l’ennesimo capitolo di una sfida classica della Eastern Conference. sport.sky.it

Ghiaccio sul parquet: allo United Center rinviata partita fra Bulls e Heat #NBA | #pianetabasket x.com

NBA - Indiana torna a vincere e fa u regalo al suo coach. Edwards entra in un club ristretto nel successo T-Wolves. Rinviata Bulls-Heat - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.