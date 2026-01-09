NBA Minnesota piega Cleveland | Randle trascina i Timberwolves
Nella notte italiana, i Minnesota Timberwolves hanno ottenuto una vittoria contro Cleveland, grazie alla prestazione di Randle. La serata ha visto anche successi per Jazz e Pacers, mentre il match tra Bulls e Heat è stato rinviato a Chicago a causa di problemi al parquet. I risultati confermano l’attuale andamento delle squadre e le sfide in programma nel campionato NBA.
Nella notte italiana successi per Timberwolves, Jazz e Pacers. Rinvio invece per Bulls-Heat a Chicago per problemi al parquet. Prosegue la regular season NBA e nella notte italiana arriva una vittoria importante per Minnesota, che supera Cleveland in casa per 131-122. Prestazione corale dei Timberwolves, con quattro giocatori oltre i 20 punti. Julius Randle guida . 🔗 Leggi su Sportface.it
