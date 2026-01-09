NBA Minnesota piega Cleveland | Randle trascina i Timberwolves

Nella notte italiana, i Minnesota Timberwolves hanno ottenuto una vittoria contro Cleveland, grazie alla prestazione di Randle. La serata ha visto anche successi per Jazz e Pacers, mentre il match tra Bulls e Heat è stato rinviato a Chicago a causa di problemi al parquet. I risultati confermano l’attuale andamento delle squadre e le sfide in programma nel campionato NBA.

NBA, risultati della notte: Minnesota batte i Cavs, Indiana e Utah tornano alla vittoria - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Minnesota batte i Cavs, Indiana e Utah tornano alla vittoria ... sport.sky.it

NBA, i risultati della notte (9 gennaio): un Anthony Edwards da record trascina Minnesota, ritornano a vincere i Pacers - Nella notte italiana sono scese in campo otto squadre che hanno provato a migliorare la loro posizione in ... oasport.it

NBA, rientro da urlo per Edwards: Minnesota piega i Thunder campioni #NBA | #pianetabasket x.com

