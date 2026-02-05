Minaccia il patron della squadra | Daspo di 5 anni e il Tar conferma

Il Tar Marche ha confermato il daspo di cinque anni per un tifoso della squadra di calcio a 5 di Jesi. Nonostante il ricorso e l’archiviazione della querela penale, il provvedimento del questore di Ancona resta in piedi. Il tifoso aveva minacciato il patron della squadra, e ora dovrà rispettare il divieto di accesso agli eventi sportivi per i prossimi cinque anni.

Non sono bastati il ricorso e l'archiviazione della querela penale a cancellare il provvedimento emesso dal questore di Ancona: il Tar Marche ha confermato il daspo di 5 anni per un tifoso della squadra di calcio a 5 di Jesi. Al centro della vicenda, le tensioni esplose l'8 giugno 2024 al Palatriccoli, al termine di una semifinale che aveva sancito la retrocessione della compagine locale. Secondo la ricostruzione dei giudici, un gruppo di una ventina di sostenitori, accecati dalla rabbia per il risultato sportivo, aveva preso di mira il presidente della società, Giancarlo Chiariotti, considerato il principale responsabile del fallimento.

