I giudici allontanano i figli genitori irrompono al Gaslini | arrestati col taser dai carabinieri

I bambini erano nell’ospedale pediatrico per una visita. Il padre ha estratto un coltello, i militari hanno immobilizzato l’uomo. Dietro la scelta del tribunale per i Minori episodi di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - I giudici allontanano i figli, genitori irrompono al Gaslini: arrestati col taser dai carabinieri

