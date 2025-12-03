I giudici allontanano i figli genitori irrompono al Gaslini | arrestati col taser dai carabinieri

Repubblica.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bambini erano nell’ospedale pediatrico per una visita. Il padre ha estratto un coltello, i militari hanno immobilizzato l’uomo. Dietro la scelta del tribunale per i Minori episodi di maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

i giudici allontanano i figli genitori irrompono al gaslini arrestati col taser dai carabinieri

© Repubblica.it - I giudici allontanano i figli, genitori irrompono al Gaslini: arrestati col taser dai carabinieri

