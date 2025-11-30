Minaccia di lanciarsi nel vuoto in Corso Sicilia 21enne salvato dai carabinieri

Il tempestivo intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania ha impedito che una situazione potenzialmente drammatica potesse trasformarsi in tragedia. I militari sono intervenuti, alcuni giorni fa, in un b&b di Corso Sicilia in cui era stata segnalata la presenza di un 21enne. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Si avvicina l'attacco Usa al Venezuela? Trump dichiara chiuso lo spazio aereo e minaccia - facebook.com Vai su Facebook

Minaccia di lanciarsi dal balcone, carabinieri salvano 21enne - L'equipaggio è riuscito ad afferrarlo e a portarlo in un'area sicura, evitando così il peggiore degli epiloghi ... Riporta grandangoloagrigento.it

Minaccia di lanciarsi da un balcone: salvato dai carabinieri - Momenti di tensione a Catania, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha impedito che una situazione potenzialmente drammatica si trasformasse in tragedia. gazzettinonline.it scrive

Giovane sul ponte di Calusco minaccia di lanciarsi nel vuoto, salvato dai carabinieri - Una telefonata che ha subito attivato i carabinieri: immediatamente i militari sono intervenuti e nella mattinata del ... Lo riporta ecodibergamo.it