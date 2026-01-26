Le mille bolle incantate al Teatro Corallo

Il 16 febbraio 2026, alle ore 17, presso il Teatro Corallo di Bardolino, si terrà lo spettacolo

Lunedì 16 Febbraio 2026 alle ore 17, Teatro Corallo, Via Fosse 13, 37011 Bardolino VR,“Le mille bolle incantate”. Con Silvia Gaffurini. Trama: Silvia Gaffurini, conosciuta come la Fata delle Bolle, è una delle massime esperte internazionali di Bubble Art, con una carriera che l’ha portata in tournée nei cinque continenti e a collaborare con il celebre Gazillion Bubble Show di Broadway. Lo spettacolo, pensato per il pubblico family, incanta grandi e piccini con bolle di ogni forma e dimensione.Lo spettacolo è inserito all'interno della rassegna teatrale è organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bardolino e Fondazione AIDA.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su teatro corallo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su teatro corallo

Argomenti discussi: Bardolino alza il sipario; Al Teatro Corallo di Bardolino si alza il sipario: Spazio di incontro, crescita e condivisione per la comunità; Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Capodanno 2026.

Cagliari, al Teatro Doglio «Le mille bolle magiche» di Silvia Gaffurini«Il gioco delle bolle di sapone. In un bicchier d'acqua sciogliete a perfezione del semplice sapone da bucato. Ed ecco da ogni goccia, soffiata piano piano, fiorisce un palloncino colorato». Sono le ... unionesarda.it

Teatro per ragazzi, visite guidate alle Terme del Corallo o presentazione di libri. Gli eventi di oggi, 25 gennaio, a Livorno. - facebook.com facebook