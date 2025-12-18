Dopo 65 anni la fiamma olimpica è arrivata a Catania | grande festa in piazza Duomo

Dopo 65 anni, la fiamma olimpica fa il suo ingresso a Catania, accesa in un’atmosfera di entusiasmo e orgoglio. La piazza Duomo si anima con festeggiamenti e emozioni, celebrando un momento storico che unisce tradizione e futuro. Un’occasione speciale per la città di mostrare il proprio entusiasmo verso i Giochi invernali Milano Cortina 2026, simbolo di unità e passione sportiva.

La fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è arrivata nella città metropolitana di Catania. Non accadeva da 65 anni, dalle Olimpiadi del 1960. Due, come da programma, le tappe nella zona etnea. Dopo quella di Nicolosi, infatti, è iniziato il percorso urbano pomeridiano della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

