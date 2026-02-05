DIRETTA - Milano Cortina 2026 la festa in Piazza Duomo per l' arrivo della Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica è arrivata questa mattina in Piazza Duomo, a Milano. La gente si è radunata per vedere l’arrivo della torcia, in attesa della cerimonia di apertura prevista domani sera allo stadio di San Siro. La piazza è stata preso d’assalto da tifosi e curiosi, tutti pronti a vivere l’ultimo momento prima dei giochi.

