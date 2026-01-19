Milano-Meda a pagamento | la maxi protesta raggiunge il capoluogo con un presidio

A Milano, i membri del Patto per il Nord hanno organizzato un presidio per protestare contro la decisione della Regione Lombardia di non rendere gratuito il tratto della Milano-Meda, che sarà integrato nella nuova Pedemontana. La protesta è stata caratterizzata da un presidio stradale, con gli ex leghisti che considerano questa scelta un’ingiustizia e chiedono un ripensamento sulla questione.

Presidio in strada per fermare quella che, gli ex leghisti, considerano una “ingiustizia”. Il Patto per il Nord scende in strada contro la decisione della Regione Lombardia di non garantire la gratuità a quel tratto della Milano-Meda che in futuro verrà inglobato a Pedemontana diventando così da strada da sempre gratuita a strada a pagamento. Patto per il Nord (che riunisce gli ex leghisti che non si riconoscono nella dirigenza di Matteo Salvini e restano legati al progetto di Lega creato da Umberto Bossi) scenderanno in piazza il 31 gennaio. Alle 15 saranno a Milano in viale Enrico Fermi (angolo via Brusuglio, via Sbarbaro).🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Prima della Scala a Milano, flash mob e presidio di protesta Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal

Il 3 gennaio 2026, Milano ha visto un presidio organizzato da ProPal in piazza della Scala, seguito da un sit-in davanti al consolato degli Stati Uniti. L’evento ha rappresentato una protesta contro l’intervento militare al Venezuela, coinvolgendo diversi attivisti e gruppi della galassia ProPal. La manifestazione si è svolta in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per la situazione politica e umanitaria nel paese sudamericano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Milano-Meda a pagamento: la maxi protesta raggiunge il capoluogo (con un presidio) - Meda gratuita che era già stata richiesta dal Pd (con una grande raccolta firme promossa dal consigliere regionale brianzolo Gigi Ponti e consegnata al presidente della Regione Attilio ... monzatoday.it

Meda si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 #NordMilano24 #Meda #BrianzaeDintorni #MilanoCortina2026 #FiammaOlimpica x.com

Meda si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 #NordMilano24 #Meda #BrianzaeDintorni #MilanoCortina2026 #FiammaOlimpica - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.