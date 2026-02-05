Milano è pronta per le Olimpiadi? Il nostro tour a un giorno dall' apertura

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara all’apertura dei Giochi. A un giorno dall’inizio, la città si anima tra i preparativi e le ultime prove. La cerimonia di apertura tiene ancora con il fiato sospeso, e la torcia olimpica ha già fatto il suo ingresso tra le strade di Milano, pronta a portare il carico di emozioni che ci aspettano. La città si muove per accogliere la grande festa che sta per cominciare.

I segreti della cerimonia di apertura e i primi passi della Torcia Olimpica in città: vi portiamo con noi alla scoperta della Milano preolimpica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milano 232 pronta per le olimpiadi il nostro tour a un giorno dall apertura

© Gazzetta.it - Milano è pronta per le Olimpiadi? Il nostro tour a un giorno dall'apertura

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

Mariah Carey suona in italiano per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina: le prove del primo giorno

Mariah Carey ha fatto il suo debutto in italiano durante le prove per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Lasciato a piedi dall'autista del bus, bimbo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina

Un bambino di fronte a un’ingiustizia si è fatto strada a piedi per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026, 100 giorni alla cerimonia di apertura

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: L'Arena Santa Giulia di Milano è pronta: guarda il timelapse dei lavori in 75 secondi - Olympics video; Olimpiadi, Protezione civile lombarda pronta per il grande evento; Short Track, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano.

Milano Cortina: Santa Giulia pronta per l'hockey dopo polemicheLa Francia maschile dell'hockey pattina serena sul ghiaccio dell'Arena Santa Giulia. Gli allenamenti scivolano via senza intoppi, segnale inequivocabile che la pista è davvero pronta per accogliere le ... ansa.it

Milano pronta ad accogliere la Fiamma olimpica, domani in cittàMilano è pronta ad accogliere la Fiamma dei Giochi olimpici invernali che arriverà in città domani, con un itinerario che collegherà centro storico e periferie e che toccherà diversi luoghi iconici de ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.