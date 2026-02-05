Milano è pronta per le Olimpiadi? Il nostro tour a un giorno dall' apertura

Milano si prepara all’apertura dei Giochi. A un giorno dall’inizio, la città si anima tra i preparativi e le ultime prove. La cerimonia di apertura tiene ancora con il fiato sospeso, e la torcia olimpica ha già fatto il suo ingresso tra le strade di Milano, pronta a portare il carico di emozioni che ci aspettano. La città si muove per accogliere la grande festa che sta per cominciare.

I segreti della cerimonia di apertura e i primi passi della Torcia Olimpica in città: vi portiamo con noi alla scoperta della Milano preolimpica.

