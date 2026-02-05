Mariah Carey suona in italiano per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina | le prove del primo giorno

Mariah Carey ha fatto il suo debutto in italiano durante le prove per l’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il video delle prove, registrato al San Siro, è già circolato online. La cantante americana ha cantato alcune note in italiano, sorprendendo il pubblico che attendeva l’evento. La cerimonia ufficiale si terrà tra poche ore, e le prove di oggi hanno mostrato come la cantante abbia preparato il suo intervento.

**Mariah Carey canterà in italiano per l'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina: il video delle prove è già online** A soli 24 ore dalla cerimonia di apertura delle XXV Giochi olimpici invernali, si è resa disponibile una clip registrata durante le prove della cerimonia ufficiale tenutasi al San Siro a Milano. La clip mostra Mariah Carey che, in un momento di emozione e tradizione, interpreta due brani con un tocco particolare: *Nel Blu Dipinto di Blu*, celebre canzone di Domenico Modugno, e *Nothing Is Impossible*, brano estratto dal nuovo album *Here for It All* e che è stato ufficialmente lanciato il mese scorso.

