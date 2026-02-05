Milano Cortina si accendono le proteste | manifestazioni da oggi al 7 febbraio

Questa mattina a Milano è arrivata la fiamma olimpica per i Giochi di Cortina 2026. Mentre le luci si accendono, sono iniziati anche i primi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Le proteste contro il Comitato Olimpico Internazionale sono già in corso e dureranno fino al 7 febbraio. La tensione cresce con ogni ora che passa.

(Adnkronos) – Con l'arrivo della fiamma olimpica oggi, giovedì 5 febbraio, a Milano, si accendono anche le proteste contro i Giochi organizzate dal 'Cio', il Comitato insostenibili olimpiadi. La rete – che riunisce collettivi studenteschi, centri sociali, associazioni e altre realtà – ha organizzato nel capoluogo lombardo dal 5 all'8 febbraio le 'Utopiadi', una contro-manifestazione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina, Malagò a RTL 102.5: “Quattro manifestazioni per inaugurare le Olimpiadi” Olimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, le strade chiuse e i divieti venerdì 6 febbraio Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere l’apertura ufficiale delle Olimpiadi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Milano e Cortina si accendono con i colori dei Giochi: Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati pronti a raccontare Milano Cortina 2026; Il Washington Post ci ripensa: farà la copertura delle Olimpiadi Milano-Cortina; Conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina 2026, è polemica sulla sicurezza. Rifondazione Comunista: inaccettabile la presenza dell’ICE. Milano Cortina, si accendono le proteste: manifestazioni da oggi al 7 febbraioCon l'arrivo della fiamma olimpica oggi, giovedì 5 febbraio, a Milano, si accendono anche le proteste contro i Giochi organizzate dal 'Cio', il Comitato insostenibili olimpiadi. La rete - che riunisce ... lamilano.it Milano Cortina 2026: i brand italiani di Stellantis accendono la cittàAlfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati firmano una campagna outdoor iconica che trasforma Milano e Cortina nel racconto visivo dei Giochi 2026. affaritaliani.it Giochi Olimpici Invernali, sport e prevenzione: le dieci regole di Airc. Fondazione Airc con Fondazione Milano Cortina 2026 hanno stilato un decalogo per tutale la salute e l'inclusione. Lo sport come esempio nella Giornata mondiale contro il cancro facebook Cominciano le Olimpiadi di Milano-Cortina Nazionale Italiana subito impegnata con le gare di Curling In pista il duo Mosaner-Constantini, già oro a Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica Doppia sfida in programma domani, giovedì 5 feb x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.