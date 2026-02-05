Ghali ha pubblicato un post tagliente prima dell’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

"So che è tutto un gran teatro": post polemico di Ghali alla vigilia della cerimonia di apertura delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Cerimonia di cui lui sarà protagonista domani, venerdì 6 febbraio, allo stadio San Siro. Nei giorni scorsi, la presenza all'evento del rapper milanese di origini tunisine, che a Sanremo nel 2024 aveva denunciato il genocidio a Gaza, ha sollevato non poche polemiche. Ma il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi aveva rassicurato: "Ritengo che un Paese debba sapere reggere all’urto di un artista che ha espresso un pensiero che non condividiamo, che non sarà espresso su quel palco". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, polemica Ghali: "Tutto un gran teatro"

Ghali si sfoga dopo aver partecipato alla cerimonia di apertura di Milano Cortina.

Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, Ghali ha pubblicato un post che ha fatto discutere.

Le Olimpiadi diventano POLITICHE: Ghali alla cerimonia.

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, polemica per Ghali alla cerimonia di apertura. Lega all'attacco; Perché la presenza di Ghali alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 fa discutere; Olimpiadi, Ghali apre la cerimonia. Abodi: Nessuna posizione su Gaza. E il M5S denuncia la censura; Perché Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi divide la politica.

Milano Cortina, Ghali e lo sfogo sui social: Non potrò cantare l'inno e nella poesia niente lingua arabaIl cantante atteso domani per un'esibizione alla cerimonia d'apertura dei giochi si rivolge con un messaggio in tre lingue 'A tutti' Ghali alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi di Milano ... adnkronos.com

Ghali fa polemica per la cerimonia di Milano Cortina, tutto un gran teatro, non ho più potuto cantare l'innoGhali conferma la presenza alla cerimonia di apertura di Milano Cortina, ma fa anche riferimento al silenzio e a una poesia in arabo di troppo ... virgilio.it

Per realizzare le olimpiadi di Milano-Cortina, un lavoratore è morto di freddo. Noi non siamo contro la realizzazione di alcuni grandi eventi, ma siamo affinché i benefici di questi eventi ricadano sulla cittadinanza, sulle persone più in difficoltà. In queste olimpia facebook

