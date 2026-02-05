Ghali e il post a poche ore dalla cerimonia delle Olimpiadi | È tutto un gran teatro

Poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, Ghali ha pubblicato un post che ha fatto discutere. Il rapper ha scritto che la sua proposta di leggere una poesia in arabo non è stata accettata, e ha commentato: “È tutto un gran teatro”. La sua frase ha attirato l’attenzione sui tempi stretti e sulle tensioni legate alla manifestazione, lasciando intendere che ci siano stati ostacoli e incomprensioni lungo il percorso.

