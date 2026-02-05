**Milano-Cortina | Mattarella ' non ho età per Giochi ma giacca dono prezioso che indosserò' **

Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato oggi alla cerimonia di consegna della giacca donata dai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con un sorriso, ha detto di sentirsi “leggermente fuori età” per le Olimpiadi, ma ha comunque indossato con orgoglio il capo, considerandolo un dono prezioso. Nessuna apparente preoccupazione per l’età, solo il piacere di essere presente e condividere un momento simbolico.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato. Però grazie di questo dono, lo conserverò non soltanto con affetto ma lo indosserò, se riesco a farlo. Ed è non soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi Giochi. E questo conferisce un grande valore per me". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ringraziando gli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi invernali che gli hanno donato la giacca ufficiale con il suo nome. 🔗 Leggi su Iltempo.it

