Il presidente Sergio Mattarella ha partecipato oggi alla cerimonia di consegna della giacca donata dai Giochi di Milano-Cortina 2026. Con un sorriso, ha detto di sentirsi “leggermente fuori età” per le Olimpiadi, ma ha comunque indossato con orgoglio il capo, considerandolo un dono prezioso. Nessuna apparente preoccupazione per l’età, solo il piacere di essere presente e condividere un momento simbolico.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - "Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato. Però grazie di questo dono, lo conserverò non soltanto con affetto ma lo indosserò, se riesco a farlo. Ed è non soltanto significativo, è prezioso, perché è quello che vi accompagna in questi Giochi. E questo conferisce un grande valore per me". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ringraziando gli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi invernali che gli hanno donato la giacca ufficiale con il suo nome. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Milano-Cortina: Mattarella, 'non ho età per Giochi ma giacca dono prezioso che indosserò'**

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il presidente Sergio Mattarella sarà presente a Milano lunedì 2 febbraio per l’inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, che si terrà al Teatro alla Scala alle 19.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, Mattarella a Milano alla Scala: 'Tregua olimpica sia rispettata ovunque'; Milano Cortina, Mattarella: Chiediamo il rispetto della tregua olimpica; Milano-Cortina, Mattarella: Chiediamo il rispetto della tregua olimpica, lo sport faccia tacere le armi. Aperta la 145esima sessione...; Inizia l'Olimpiade di Mattarella: Milano Cortina si inaugura nel segno del Presidente.

**Milano-Cortina: Mattarella, 'non ho età per Giochi ma giacca dono prezioso che indosserò'**Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato. Però grazie di questo dono, lo conserverò non soltanto con aff ... iltempo.it

**Milano-Cortina: Mattarella incontra atleti azzurri, partecipazione primo risultato'**Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Ci siamo, state per cominciare. Naturalmente alla vigilia dell'apertura non posso non ricordare che per tutte voi e tutti voi che siete qui questo già è un grande success ... lanuovasardegna.it

Che i 18mila volontari delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 dovessero preoccuparsi dell’alloggio, lo si sapeva dal momento in cui Fondazione Mico ha lanciato il bando per la raccolta delle offerte di disponibilità. Ma che una parte di loro dovesse provvedere a facebook

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com