Il presidente Sergio Mattarella sarà presente a Milano lunedì 2 febbraio per l’inaugurazione della 145ª Sessione del Comitato Olimpico Internazionale, che si terrà al Teatro alla Scala alle 19. L’evento segna un momento importante in vista dei Giochi di Milano-Cortina, coinvolgendo le istituzioni e gli organizzatori internazionali in un contesto di grande rilevanza sportiva e culturale.

ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, interverrà lunedì 2 febbraio a Milano all'inaugurazione della 145^ Sessione del Comitato Olimpico Internazionale in programma al Teatro alla Scala alle ore 19. Poco prima il Capo dello Stato incontrerà i membri del CIO nella Sala Alessi di Palazzo Marino in una tradizionale cerimonia di benvenuto. Il Capo dello Stato tornerà poi a Milano nella tarda mattinata di giovedì 5 e si recherà al Villaggio Olimpico dove sarà accolto dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal Capo Missione, Carlo Mornati. Mattarella, che sarà accompagnato dalla figlia, Signora Laura, apporrà prima la sua firma al Murale della Tregua Olimpica e poi rivolgerà un saluto alla Delegazione Italiana nella Sala Meeting degli Chef de Mission. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano-Cortina, Mattarella tre giorni a Milano per i Giochi

