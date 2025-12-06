Milano-Cortina accesa la torcia Mattarella | pace nel Dna dei Giochi

"La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti: nell’antica Grecia, quando si svolgevano le gare, le armi si fermavano. Ci auguriamo che la tregua olimpica sia davvero possibile, anzi speriamo di più: che i mesi che mancano ai Giochi possano recare distensione e dialogo, fermare aggressioni e violenze, spegnere le volontà di potenza che seminano paura, morte e devastazione". Con queste parole, precise e non negoziabili, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al simbolo della Fiamma Olimpica un mandato che va oltre la celebrazione sportiva. L’incontro è avvenuto ieri nel cortile del Quirinale, e si è trasformato in un messaggio di responsabilità etica rivolto al mondo intero, che ha posto l’impegno italiano al servizio dell’ideale di pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

