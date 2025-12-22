quirinale mattarella consegna il tricolore agli atleti azzurri di milano cortina

Un incontro solenne al Quirinale ha segnato la cerimonia di consegna del Tricolore ai portabandiera degli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la delegazione azzurra composta da sportivi, tecnici e dirigenti. La rappresentanza era guidata dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis. La cerimonia si è aperta con l’Inno nazionale, eseguito da un quartetto d’archi del Teatro dell’Opera di Roma, seguita dagli interventi dei vertici sportivi e del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

