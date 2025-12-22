Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato i tricolore ai portabandiera azzurri di Milano-Cortina 2026. La cerimonia si sta svolgendo al Quirinale alla presenza, tra gli altri, del ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. I portabandiera olimpici sono la campionessa dello short track Arianna Fontana e il fondista Federico Pellegrino per Milano, la campionessa iridata dello sci Federica Brignone e il campione del curling Amos Mosaner. I due portabandiera paralimpici sono Chiara Mazzel e René De Silvestro, accompagnati dal numero uno del Cip, Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore agli atleti: “L’Italia sarà con voi”

