Mattarella al Villaggio olimpico l' incontro con gli atleti Vance e Rubio atterrati a Malpensa | la giornata il programma

Oggi il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano, incontrando gli atleti della squadra italiana. Ha fatto un giro tra i tavoli della mensa, parlato con alcuni sportivi e poi ha partecipato a un colloquio con i Capi di Stato. La giornata proseguirà con una cena ufficiale. Intanto, a Malpensa, sono atterrati Vance e Rubio, pronti a seguire da vicino gli eventi della manifestazione.

La superstar mondiale sarà tra le stelle che si esibiranno a San Siro il 6 febbraio. Per il suo arrivo in Italia un look total black.?Leggi qui l'articolo completo Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al villaggio olimpico per il sopralluogo alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina. All'ingresso il capo dello stato, arrivato scortato da otto corazzieri, si è recato al murale della Tregua olimpica per firmarlo.Ad accoglierlo il prefetto Claudio Sgaraglia, il presidente della Regione Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella al Villaggio olimpico, l'incontro con gli atleti. Vance e Rubio atterrati a Malpensa: la giornata, il programma Approfondimenti su Villaggio Olimpico Olimpiadi, Vance e Rubio atterrati in una (blindatissima) Malpensa. Questa sera la cena di gala con Mattarella Questa sera, a Malpensa, atterrano i due atleti Vance e Rubio, accolti da un forte spiegamento di forze di sicurezza. Perché gli atleti italiani non saranno al villaggio olimpico di Cortina, ma preferiranno gli hotel Gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Cortina soggiorneranno negli hotel della zona invece di alloggiare nel villaggio olimpico di Fiames. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Villaggio Olimpico Argomenti discussi: Milano-Cortina, l'agenda olimpica di Mattarella: al Villaggio con gli atleti azzurri e la cena del Cio con i capi di Stato; Sergio Mattarella alla Scala di Milano: Che la tregua olimpica sia rispettata ovunque; Milano-Cortina, l'Italia si accende! C'è anche Mattarella, azzurri a caccia di un'Olimpiade da record; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica. Milano Cortina: Vance e Rubio in Italia, Mattarella al Villaggio olimpico - LA DIRETTADomani la cerimonia di apertura. Imponente il servizio d'ordine in aeroporto per l'arrivo del vicepresidente e del segretario di Stato Usa (ANSA) ... ansa.it Milano Cortina: bonifiche in corso, il Villaggio si prepara alla visita di MattarellaI Corazzieri, la guardia d'onore del presidente della Repubblica Italiana, sono già al Villaggio Olimpico di Milano, per una ricognizione, gli uomini della sicurezza del Presidente si muovono discreti ... ansa.it Olimpiadi, oggi è il giorno dei grandi della terra. Alla Fabbrica del Vapore è in programma una cena con 500 tra capi di Stato e delegati. Presente anche il presidente Mattarella, che in mattinata sarà al villaggio olimpico. Articolo nei commenti. #radiolombardia facebook Il Presidente Mattarella sarà a Milano il 2 febbraio alla Scala per la Sessione del CIO, il 5 al Villaggio Olimpico mentre il 6 inaugurerà Casa Italia e sarà presente all’apertura dei Giochi x.com

