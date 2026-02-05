Milano-Cortina la sorpresa di Sinner | controllore per un giorno alla stazione

Per un giorno, Jannik Sinner ha messo da parte la racchetta e si è messo alla guida di un treno come controllore ferroviario. L’atleta ha deciso di vivere una giornata diversa, sorprendendo i viaggiatori alla stazione di Milano-Cortina. Senza annunci ufficiali, ha aiutato i passeggeri e controllato i biglietti, dimostrando grande semplicità e spontaneità. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, che hanno scambiato qualche parola con lui e scattato foto. Alla fine, Sinner ha lasciato il ruolo con il sorriso,

Per un giorno Jannik Sinner ha appeso la racchetta al chiodo e si è trasformato in controllore ferroviario. Stamattina, 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa sui binari di Milano Centrale per vestire i panni di addetto al controllo dei biglietti di un treno simbolico diretto verso Milano-Cortina 2026, in vista dell'apertura delle Olimpiadi invernali. Nonostante la cerimonia inaugurale si terrà venerdì 6 febbraio, e Sinner non parteciperà ufficialmente, la sua apparizione di oggi ha fatto sorridere i tifosi e acceso la curiosità, il numero due del tennis mondiale ha dato il via in modo originale al conto alla rovescia verso i Giochi.

