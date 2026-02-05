Milano-Cortina la sorpresa di Sinner | controllore per un giorno alla stazione
Per un giorno, Jannik Sinner ha messo da parte la racchetta e si è messo alla guida di un treno come controllore ferroviario. L’atleta ha deciso di vivere una giornata diversa, sorprendendo i viaggiatori alla stazione di Milano-Cortina. Senza annunci ufficiali, ha aiutato i passeggeri e controllato i biglietti, dimostrando grande semplicità e spontaneità. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, che hanno scambiato qualche parola con lui e scattato foto. Alla fine, Sinner ha lasciato il ruolo con il sorriso,
Per un giorno Jannik Sinner ha appeso la racchetta al chiodo e si è trasformato in controllore ferroviario. Stamattina, 5 febbraio, il tennista azzurro è comparso a sorpresa sui binari di Milano Centrale per vestire i panni di addetto al controllo dei biglietti di un treno simbolico diretto verso Milano-Cortina 2026, in vista dell’apertura delle Olimpiadi invernali. Nonostante la cerimonia inaugurale si terrà venerdì 6 febbraio, e Sinner non parteciperà ufficialmente, la sua apparizione di oggi ha fatto sorridere i tifosi e acceso la curiosità, il numero due del tennis mondiale ha dato il via in modo originale al conto alla rovescia verso i Giochi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Milano Cortina
Milano Cortina 2026, ‘sorpresa clamorosa’ di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler
Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti annunciando che ci sarà una sorpresa clamorosa.
Olimpiadi, giorno per giorno le speranze di medaglia per l’Italia a Milano-Cortina
Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno per cominciare.
Ultime notizie su Milano Cortina
Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate; Milano Cortina, sorpresa 'clamorosa' di Mattarella a cerimonia apertura Olimpiadi? Malagò nega: Considerazione frutto di fantasia; Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: spedizione da record per puntare alle 20 medaglie; VIDEO| Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa nella tappa di Gallarate.
Snoop Dogg infiamma Gallarate: è il tedoforo a sorpresa per Milano-Cortina 2026. Poi va al McDonald'sLa leggenda del rap ha sfilato tra le strade di Gallarate come tedoforo per Milano-Cortina 2026, sotto la pioggia e una neve artificiale scenografica, in un bagno di folla. skuola.net
Sinner, nessuna sorpresa a Milano-Cortina: promessa infranta, in testa un solo obiettivo!Dopo il ko in semifinale a Melbourne relax e tennis. Jannik è stato ambassador per la squadra dei volontari ai Giochi ... tuttosport.com
Via alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Il presidente Sergio #Mattarella visita il Villaggio olimpico e, incontrando gli atleti italiani, dice: “Ci auguriamo tante medaglie, ma soprattutto impegno e lealtà”. #Tg1 Nadia Zicoschi facebook
Milano-Cortina, spunta un'opera di Laika davanti al Coni: "ICE OUT!" x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.