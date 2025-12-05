Milano Cortina 2026 il braciere olimpico acceso nella piazza del Quirinale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2025 Si è tenuta davanti al Quirinale la cerimonia di accensione del braciere olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ecco il braciere acceso nella piazza del Quirinale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

President Sergio Mattarella officially lights the cauldron for Milano Cortina 2026!!? WOW!! #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 #Roma @Quirinale Vai su X

Il Fatto Quotidiano. . La fiamma olimpica che “illuminerà” i Giochi di Milano Cortina ha raggiunto il Quirinale. Ad accoglierla il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Partito nella mattina del 4 dicembre da Atene – dove c’è stato il primo passaggio di co - facebook.com Vai su Facebook

Sergio Mattarella accende il braciere olimpico: countdown verso Milano-Cortina 2026 - Il presidente Mattarella accende il braciere: il viaggio della Fiamma verso Milano- Segnala notizie.it

Milano Cortina, Mattarella accende il braciere: 'Stop alle guerre' - Nel piazzale del Quirinale risuonano forti le parole di Sergio Mattarella che ha il compito di accendere il braciere ... Da ansa.it

Milano-Cortina: Mattarella accende il braciere olimpico - “La pace è iscritta nel Dna olimpico sin dai tempi più remoti. Secondo stream24.ilsole24ore.com

Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... Riporta corrieredellosport.it

Milano Cortina, Mattarella accende il braciere: “Si rinnovi la tregua olimpica e si fermino le barbarie" - Il Capo dello Stato richiama la tregua olimpica e promette: "L'Italia sarà al fianco di Milano e Cortina" ... Riporta affaritaliani.it

Sergio Mattarella kveikir á Ólympíukatlinum: niðurtalning til Mílanó-Cortina 2026 - Il presidente Mattarella accende il braciere: il viaggio della Fiamma verso Milano- Da notizie.it