Il percorso della fiamma olimpica nel Milanese verso piazza del Duomo Strade e orari

Il percorso della fiamma olimpica nel Milanese si svolge giovedì 5 febbraio, dopo aver già attraversato Magenta e Abbiategrasso. La staffetta proseguirà attraverso le strade della zona, raggiungendo infine Piazza del Duomo. Per chi desidera assistere al passaggio, sono disponibili dettagli su orari e itinerario, utili a seguire questo momento simbolico e rappresentativo dell’evento olimpico.

Giovedì 5 febbraio, in mattinata, la fiamma percorrerà le strade di alcuni Comuni dell'hinterland, prima di entrare a Milano e "viaggiare" verso il Duomo La fiamma olimpica arriva nel Milanese (dopo avere già toccato Magenta e Abbiategrasso) giovedì 5 febbraio. La partenza sarà da Sesto San Giovanni, nell'hinterland nord. La torcia toccherà Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese. Poi, nel pomeriggio, sarà “trasferita” a Milano dove partirà da via Lorenzini (zona Scalo Romana - Villaggio Olimpico) per arrivare in piazza del Duomo intorno alle sette e mezza di sera, attraversando diversi quartieri del capoluogo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

