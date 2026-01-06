La torcia di Milano-Cortina attraversa la città | ecco il percorso e gli orari del passaggio della Fiamma
La torcia di Milano-Cortina attraversa la città: di seguito il percorso e gli orari previsti per il passaggio della Fiamma Olimpica. Cervia si prepara ad accogliere, mercoledì, questo evento simbolico, parte integrante del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.
Cervia è pronta per accogliere domani, mercoledì, il passaggio della FiammaOlimpica, uno dei momenti più significativi del percorso verso i 25esimi GiochiOlimpici Invernali Milano Cortina 2026.La staffetta con la torcia olimpica, composta da un gruppo di tedofori che ogni duecento metri si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
