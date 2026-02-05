Milano Cortina Ghali pubblica un post polemico sulla cerimonia
Ghali pubblica un post polemico sulla cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina. La vigilia si scalda con uno sfogo del cantante, che si è fatto sentire sui social, rispondendo indirettamente alle parole del ministro Abodi. Ghali, invitato a esibirsi, ha scritto un testo in versi che sembra una risposta alle dichiarazioni sul suo conto, mettendo in discussione la sua presa di posizione e il ruolo che avrà alla cerimonia. La polemica si aggiunge alle tensioni già presenti in vista dell’evento.
Milano, 5 feb. (askanews) – Non poteva mancare la polemica della vigilia, Ghali, che è uno delle star invitate ad esibirsi durante la cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina a San Siro ha postato un testo in versi che sembra una risposta alla dichiarazione del ministro per lo Sport e i Giovani Abodi che aveva detto che il cantante italo-tunisino conosciuto per le sue posizioni a favore dei migranti e di Gaza non avrebbe espresso il suo pensiero. Su Instagram ha scritto: “Lo so – annuncia il cantante, il cui compenso per partecipare alla cerimonia non è stato reso noto – so quando una voce viene accettata.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Milano Cortina 2026
Milano-Cortina, le polemiche sulla partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura
Durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, Andrea Abodi, ministro dello Sport e delegato per gli anniversari nazionali, ha commentato la partecipazione di Ghali alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina.
Da Ghali ad Andrea Bocelli, passando per Laura Pausini: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità.
Ultime notizie su Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Perché la presenza di Ghali alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026 fa discutere; Ghali, la Cerimonia di Milano Cortina 2026 non è un mega Sanremo. Ecco perché; Olimpiadi di Milano Cortina 2026: come sarà la Cerimonia di Apertura?; Cecilia Bartoli, Lang Lang e Ghali alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026.
Milano Cortina, Ghali pubblica un post polemico sulla cerimoniaMilano, 5 feb. (askanews) – Non poteva mancare la polemica della vigilia, Ghali, che ... msn.com
Ghali e il post a poche ore dalla cerimonia delle Olimpiadi: È tutto un gran teatroGhali pubblica un post a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, in cui fa capire che la sua proposta di leggere una poesia ... fanpage.it
Per realizzare le olimpiadi di Milano-Cortina, un lavoratore è morto di freddo. Noi non siamo contro la realizzazione di alcuni grandi eventi, ma siamo affinché i benefici di questi eventi ricadano sulla cittadinanza, sulle persone più in difficoltà. In queste olimpia facebook
#MilanoCortina, allarme norovirus: rinviata Finlandia-Canada di hockey su ghiaccio femminile x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.