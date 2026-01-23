Da Ghali ad Andrea Bocelli passando per Laura Pausini | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità. Tra gli artisti coinvolti, Ghali, Andrea Bocelli e Laura Pausini contribuiranno a un evento che mira a rappresentare l’Italia attraverso musica, cultura e innovazione. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sull’evento inaugurale dei Giochi invernali del 2026.
A presentare la cerimonia il Presidente Giovanni Malagò, il CEO Andrea Varnier, la Direttrice delle Cerimonie Maria Laura Iascone e Marco Balich, Creative Lead della Cerimonia di Apertura e Chairman di Balich Wonder Studio. Al centro della cerimonia ideata da Marco Balich, che ha all'attivo il record di 16 cerimonie create, e dal suo team c'è un tema: l'armonia. «Armonia è la capacità di trasformare i nostri valori in immagini, suoni ed emozioni condivise. È un viaggio dentro i colori veri dell'Italia – la sua arte, la sua creatività, la sua umanità. Ma Armonia non parla solo all'Italia: parla al mondo intero, celebrando lo sport e offrendo un momento di inclusione e incontro.
