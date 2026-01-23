Da Ghali ad Andrea Bocelli passando per Laura Pausini | tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà presentata da figure di spicco come Giovanni Malagò e Marco Balich, con un tema centrato sull’armonia e la modernità. Tra gli artisti coinvolti, Ghali, Andrea Bocelli e Laura Pausini contribuiranno a un evento che mira a rappresentare l’Italia attraverso musica, cultura e innovazione. Ecco tutto ciò che bisogna sapere sull’evento inaugurale dei Giochi invernali del 2026.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.