Milano Cortina caos in Rai dopo la gaffe di Bulbarelli su Mattarella | la cerimonia di apertura rischia di rimanere senza voci

Caos in Rai dopo la gaffe di Bulbarelli su Mattarella. Il cronista aveva commentato in modo inappropriato, suscitando proteste e richieste di chiarimento. Ora si teme che possa essere escluso dalla cerimonia di apertura di Milano-Cortina, rischiando di rimanere senza voce durante l’evento. La situazione resta incerta e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Mancano poche ore all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 e nella redazione di Rai Sport, che coprirà gran parte dell’evento, è già scoppiato il caos. A causa di uno “spoiler” del commentatore Auro Bulbarelli, l’evento inaugurale della manifestazione rischia di rimanere senza “voci”. A due giorni dall’inizio dell’Olimpiade italiana sembrano mancare certezze sulle voci che racconteranno l’evento per Rai Sport. E la clamorosa gaffe di Auro Bulbarelli, voce storica del ciclismo in Rai ed ex direttore di Rai Sport dal 2018 al 2021 continua a creare scompiglio negli studi della tv di Stato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A pochi giorni dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, la Rai si trova nel mezzo di una polemica.

A due giorni dall’inizio delle Olimpiadi, la Rai ha deciso di escludere Marco Bulbarelli dalla cerimonia di apertura a Milano-Cortina.

Cortina, tanta neve: scoppia il caos viabilità. La stampa estera: «Un incubo»CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Da pioviggine, a nevischio, a neve. Così tanta da annullare oggi la prima prova ufficiale della discesa femminile di Milano Cortina 2026, dopo ... ilgazzettino.it

Caos a Milano, tutte le strade chiuse e divieti il 6 gennaio per la cerimonia delle OlimpiadiLa cerimonia di apertura in vista della Olimpiadi di Milano Cortina che avrà come cornice lo Stadio San Siro venerdì 6 gennaio, si sta avvicinando. La Fiamma Olimpica arriverà al Meazza per ... novella2000.it

Si entra nel vivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A partire dal primo pomeriggio di oggi, 5 febbraio, la Fiamma olimpica arriva a Milano: cosa sapere sul percorso, sulle modifiche alla viabilità e sugli spostamenti lungo le vie della città https: facebook

Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno mostrando diverse ombre, nascoste neanche troppo bene Simone Renza #MilanoCortina2026 x.com