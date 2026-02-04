Bulbarelli spoilera Mattarella alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina Rai lo silura

A pochi giorni dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, la Rai si trova nel mezzo di una polemica. Auro Bulbarelli, il vicedirettore di Rai Sport, era stato scelto per commentare l’evento, ma è stato improvvisamente silurato. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto considerando che Bulbarelli aveva fatto già alcune anticipazioni sui dettagli della cerimonia. La Rai non ha dato spiegazioni ufficiali, lasciando tutto nel mistero. La tensione tra i vertici dell’azienda e chi si

Alla vigilia delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, c’è già una grana in casa Rai. Auro Bulbarelli, vicedirettore di Rai Sport, scelto per la telecronaca della cerimonia d’apertura dei Giochi in programma venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano, è stato silurato. Lo spoiler di Bulbarelli. Tutto nasce dalla gaffe del giornalista sportivo, che a proposito della cerimonia d’apertura dà un annuncio clamoroso che sarebbe dovuto restare segreto: Ci sarà una sorpresa clamorosa del nostro Presidente e Capo dello Stato. Non possiamo dire altro, però sarà così. Paragonabile a quello che fece la Regina Elisabetta con James Bond nel 2012. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Bulbarelli spoilera Mattarella alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, Rai lo silura Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026, ‘sorpresa clamorosa’ di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti annunciando che ci sarà una sorpresa clamorosa. “Ci sarà una sorpresa di Mattarella alla cerimonia d’apertura”: la gaffe di Bulbarelli (RaiSport) sulle Olimipiadi. Malagò smentisce subito Durante una trasmissione di RaiSport, Bulbarelli ha parlato di una sorpresa di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ma ha commesso una gaffe. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina, sorpresa 'clamorosa' di Mattarella a cerimonia apertura Olimpiadi? Malagò nega: Considerazione frutto di fantasia; Milano Cortina 2026, 'sorpresa clamorosa' di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler; Milano Cortina 2026, 'sorpresa clamorosa' di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler. Vicedirettore RaiSport Auro Bulbarelli fa infuriare il Quirinale con la sorpresa di Mattarella alle OlimpiadiIl vicedirettore di RaiSport Auro Bulbarelli ha rivelato la partecipazione di Mattrella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali, ma è stato smentito ... virgilio.it La gaffe del vice di RaiSport rovina la sorpresa dei GiochiBulbarelli cita Mattarella ed evoca un evento clamoroso per la cerimonia di apertura. Irritazione di Colle e azienda ... repubblica.it MILANO CORTINA | Anche droni, snipers e radar per la sicurezza dei Giochi olimpici invernali. Coinvolte 4.000 unità del Ministero della Difesa, previste varie zone rosse. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/ - facebook.com facebook A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.