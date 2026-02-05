Milano Cortina | adrenalinico skeleton A faccia in giù in un budello ghiacciato

AGI - A faccia in giù dentro uno stretto "budello" ghiacciato. Casco, visiera, scarpette armate con otto chiodi lunghi 7 millimetri, mento a pochi centimetri dal ghiaccio – che spesso tocca la superficie ghiacciata in uscita di curva – a una velocità di 140 chilometri orari. È lo spettacolare e adrenalinico skeleton, uno dei più antichi sport invernali. Va precisata la differenza sostanziale con lo slittino: la posizione degli skeletonisti e delle skeletoniste è infatti a pancia in giù ( posizione prona ), mentre sullo slittino si gareggia a pancia in su. L'atleta parte in piedi, come nel bob, e dopo la spinta iniziale si "tuffa" sullo skeleton guidando l'attrezzo attraverso i movimenti del corpo. 🔗 Leggi su Agi.it

Gli atleti si preparano a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina, con le gare di skeleton che sono già nel vivo.

