Skeleton regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Gli atleti si preparano a scendere in pista per le Olimpiadi di Milano-Cortina, con le gare di skeleton che sono già nel vivo. I piloti a tutta velocità scendono sul ghiaccio, cercando di fare il miglior tempo. La Germania si presenta come la squadra da battere, ma attenzione anche alla nostra Valentina Margaglio, che punta a fare bene. Le prime manche hanno già mostrato chi si farà valere in questa sfida tra le migliori del mondo.

Parente stretto dello slittino, lo skeleton ha un anno di nascita preciso: 1887, St.Moritz. Alcuni appassionati organizzano una gara di 1200 metri fino alla vicina Celerina, salendo sulla slitta a pancia in giù. Nel giro di qualche anno l'attrezzo viene via via "ripulito" da ogni appendice non necessaria fino a restare uno scheletro, skeleton in inglese, appunto. Nel 1923 a Parigi nasce la federazione internazionale e nel 1928, proprio a St. Moritz, lo skeleton debutta nel programma olimpico. Rientrato ai Giochi nel 1948 sempre nella località svizzera di nascita, lo skeleton ne esce subito dopo fino a tornare in pianta stabile nel 2002, quando ha debuttato anche la gara femminile.

