Skeleton cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Igls | problemi di sicurezza sul budello austriaco
“ Questa tappa non s’ha da fare “. Parafrasando Alessandro Manzoni, viene da introdurre così quanto è accaduto sul budello di Igls, che avrebbe dovuto ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo di skeleton, dopo l’Opening a Cortina. Una questione molto spinosa, legata a una pista rifatta e con costi onerosi, rivelatasi però assai insicura per gli atleti. A far suonare il campanello d’allarme erano stati gli incidenti negli allenamenti degli slittinisti, tali da portare alla cancellazione della tappa d’esordio del massimo circuito internazionale in programma dal 6 al 7 dicembre in Austria. Per questa ragione, l’Opening sarà a Winterberg con la medesima cadenza temporale. 🔗 Leggi su Oasport.it
