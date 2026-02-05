Milano-Cortina accesso il braciere

Nella centralissima piazza Duomo a Milano è stato acceso il braciere olimpico, segnando ufficialmente l’apertura della fase più attesa dei Giochi invernali. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all’evento, che ha dato il via alle celebrazioni ufficiali. La cerimonia, semplice ma suggestiva, ha coinvolto atleti e spettatori, creando un’atmosfera di attesa e festa in tutta la città.

