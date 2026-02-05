Milano-Cortina accesso il braciere

Nella centralissima piazza Duomo a Milano è stato acceso il braciere olimpico, segnando ufficialmente l’apertura della fase più attesa dei Giochi invernali. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all’evento, che ha dato il via alle celebrazioni ufficiali. La cerimonia, semplice ma suggestiva, ha coinvolto atleti e spettatori, creando un’atmosfera di attesa e festa in tutta la città.

22.04 Con l'accensione del braciere olimpico in piazza Duomo a Milano, la vigilia dei Giochi invernali ha raggiunto il suo culmine. La cerimonia alla fine del percorso in città della torcia, acclamata da ali di folla. A compiere il gesto la ballerina Nicoletta Manni,étoile del Teatro alla Scala, al termine della staffetta che ha attraversato il centro Tra i protagonisti della staffetta lo chef Carlo Cracco, l'allenatore dell' Inter Chivu, il cantante Mahmood e le ex tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

