Milano-Cortina accesso il braciere
Nella centralissima piazza Duomo a Milano è stato acceso il braciere olimpico, segnando ufficialmente l’apertura della fase più attesa dei Giochi invernali. Centinaia di persone si sono radunate per assistere all’evento, che ha dato il via alle celebrazioni ufficiali. La cerimonia, semplice ma suggestiva, ha coinvolto atleti e spettatori, creando un’atmosfera di attesa e festa in tutta la città.
22.04 Con l'accensione del braciere olimpico in piazza Duomo a Milano, la vigilia dei Giochi invernali ha raggiunto il suo culmine. La cerimonia alla fine del percorso in città della torcia, acclamata da ali di folla. A compiere il gesto la ballerina Nicoletta Manni,étoile del Teatro alla Scala, al termine della staffetta che ha attraversato il centro Tra i protagonisti della staffetta lo chef Carlo Cracco, l'allenatore dell' Inter Chivu, il cantante Mahmood e le ex tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto la tregua»
Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
A Milano nasce Eni Winter Village, il villaggio degli sport invernali di Milano Cortina 2026(Teleborsa) - Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presenta Eni Winter Village, un villaggio diffuso sviluppato in collaborazione con la Regione Lom ...
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il Comune di Pero protesta: Esclusi ingiustamente come City HostIl Comune di Pero alza la voce contro la Fondazione Milano Cortina 2026 per quella che viene definita un'esclusione inspiegabile dalle iniziative legate ai Giochi olimpici invernali del 2026. Con una ...
