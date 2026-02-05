Milano Cortina 2026 una Cerimonia d’apertura senza precedenti | spettacolo diffuso e identità italiana

Questa sera alle 20, Milano e Cortina si preparano a ospitare una cerimonia d’apertura senza precedenti. L’evento promette uno spettacolo diffuso in tutta la città, con rappresentazioni che mettono in mostra l’identità italiana. È una serata attesa da mesi, che darà il via ufficiale ai Giochi Olimpici Invernali 2026 con grande entusiasmo e partecipazione.

La Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 andrà in scena venerdì 6 febbraio alle ore 20.00 e si annuncia come uno degli eventi più spettacolari e innovativi della storia olimpica. Una celebrazione destinata a riscrivere i canoni tradizionali, superando i confini geografici e concettuali delle cerimonie del passato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si terrà in più location, da San Siro a Cortina.

Milano-Cortina 2026, la cerimonia di apertura delle olimpiadi sarà un inno all’armonia

