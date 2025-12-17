Pierfrancesco Favino tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina | celebrerà i valori e l’identità italiana
Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. L'attore rappresenterà i valori e l’identità italiana durante l’evento che segna l'inizio dei Giochi Invernali.
Pierfrancesco Favino avrà un ruolo da protagonista alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio 2026, allo Stadio San Siro, a Milano.L’attore interpreterà un testo iconico accompagnato da musiche originali, celebrando i valori e. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Leggi anche: Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano Cortina
Pierfrancesco Favino sbarca a Venezia per la Mostra del Cinema 2023
Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina - Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano ... msn.com
Pierfrancesco Favino protagonista della cerimonia di apertura olimpica di Milano Cortina 2026 - Favino protagonista della Cerimonia di Apertura a San Siro: Milano al centro del racconto culturale dei Giochi Olimpici 2026. milanosportiva.com
Pierfrancesco Favino, Angelina Jolie e Alba Rohrwacher sul set di "Maria", un film di Pablo Larraín. - facebook.com facebook
Aspetta, ma Madre e Pierfrancesco Favino si conoscevano già #GialappaShow ogni lunedì alle 21:15 su Sky Uno. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.