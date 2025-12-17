Pierfrancesco Favino tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina | celebrerà i valori e l’identità italiana

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. L'attore rappresenterà i valori e l’identità italiana durante l’evento che segna l'inizio dei Giochi Invernali.

pierfrancesco favino tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle olimpiadi di milano cortina celebrer224 i valori e l8217identit224 italiana

© Today.it - Pierfrancesco Favino tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina: celebrerà i valori e l’identità italiana

Pierfrancesco Favino avrà un ruolo da protagonista alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio 2026, allo Stadio San Siro, a Milano.L’attore interpreterà un testo iconico accompagnato da musiche originali, celebrando i valori e. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Leggi anche: Pierfrancesco Favino sarà il protagonista della Cerimonia di Apertura dei Giochi di Milano Cortina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pierfrancesco Favino sbarca a Venezia per la Mostra del Cinema 2023

Video Pierfrancesco Favino sbarca a Venezia per la Mostra del Cinema 2023

pierfrancesco favino protagonisti cerimoniaPierfrancesco Favino sarà il protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina - Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano ... msn.com

pierfrancesco favino protagonisti cerimoniaPierfrancesco Favino protagonista della cerimonia di apertura olimpica di Milano Cortina 2026 - Favino protagonista della Cerimonia di Apertura a San Siro: Milano al centro del racconto culturale dei Giochi Olimpici 2026. milanosportiva.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.